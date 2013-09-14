ZUMA

Datça'da Japon restoranı





ZUMA’ya erişim, Ege ve Akdeniz’in birleştiği Datça Yarımadası’nın yamacında gerçekleşiyor. Ödüllü çağdaş Japon restoranı ZUMA, tatil sezonu için Türkiye’de “The Leading Hotels of the World” üyesi olan tek resort otel D-Hotel Maris’te açıldı. ZUMA’nın şefleri, barmenleri ve DJ’lerinin tümü farklı bir deneyim yaşatmak için 14 Eylül 2013 tarihine kadar D-Hotel Maris’te hizmet verecek. ZUMA’ya erişim, Ege ve Akdeniz’in birleştiği Datça Yarımadası’nın yamacında gerçekleşiyor. İşletme 200 deluxe oda ve suit, bir adet villa, ESPA spa, restoranları, barları, en iyi su sporları ve fitness aktiviteleri ile de yüksek beklentileri karşılıyor.

