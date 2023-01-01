AHMET CANDAN: Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreteri

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği’nin Yönetim Kurulu, Ahmet Candan’ı Genel Sekreter olarak atadı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nü bitirip aynı yıl Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Candan’ın kariyerinde Kuveyt Türk Özel Finans Kurumu Müfettiş ve Vergi Mevzuat Müşavirliği, Baykur Gıda A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyelikleri gibi görevler bulunuyor.