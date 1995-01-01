AHMET ZİYAL

OYTEK’in Genel Müdürü





Türk BT sektörü şirketlerinden OYTEK’in Genel Müdürlüğüne, şirkette Teknolojik Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Ziyal atandı. Lisans derecesini Ankara Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünden, Yüksek Lisans Derecesini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Sistem Analizi bölümünden alan Ahmet Ziyal, profesyonel iş hayatına 1982 yılında Sinangil Holding’de Bilgi İşlem Sorumlusu olarak başladı. Koç Sistem’de, 1984-1995 arasında Bilişim Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1995 yılında Koç Finans’ta Bilgi Teknolojileri Müdürü oldu. Ziyal, 2000 yılında Oyak Bank’a Bilgi Sistemleri Koordinatörü idi. 2002 yılında OYTEK kurucu ekibinde yer aldı.

