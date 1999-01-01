Aktif Bank Genel Müdürü; GALİP TÖZGE

Aktif Bank’ta Genel Müdürlük görevini Galip Tözge üstlendi. Tözge, bankanın aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak.

1967 doğumlu, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu, Missouri Üniversitesi’nde İş İdaresi yüksek lisansı yaptı. 1993’te Citibank’da başladı, 1993-2002’de kurumsal ve bireysel bankacılık alanlarında çalıştı, 1999-2002’de Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2002’de Akbank T.A.Ş. bünyesine katıldı, Şubeler Yönetimi, KOBİ, CRM ve Bireysel Bankacılık alanlarında üst düzey yöneticilik yaptı. Mevcut Genel Müdür Yardımcılığının yanısıra Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’ydi.