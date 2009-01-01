ALİ KANÇAL: Fujitsu Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü

Fujitsu Türkiye’nin Balkanlar Genel Müdürlüğüne, 1989 yılında Boston Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ali Kançal getirildi.

Kançal, çalışma hayatına İspanya'da seramik endüstrisinde başladı. 1991’de IBM Türk'e geçen Kançal, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra son olarak 2009 - 2012 tarihleri arasında Alcatel-Lucent Teletaş firmasında Türkiye ve Azerbaycan Pazarlarından Sorumlu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.