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Allianz Yönetim Kurulu Başkanı; CANSEN BAŞARAN SYMES

Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes oldu. 1998-2012 tarihleri arasında PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye Başkanlığı’nı yürüten Başaran-Symes, 1990-2013 yılları arasında PwC firmasının ortağı olarak görev aldı.

1998-2005 yılları arasında PwC Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin ve 2005-2008 yılları arasında da PwC Eurofirm şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Symes, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezundur. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

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