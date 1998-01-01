Allianz Yönetim Kurulu Başkanı; CANSEN BAŞARAN SYMES

Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes oldu. 1998-2012 tarihleri arasında PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye Başkanlığı’nı yürüten Başaran-Symes, 1990-2013 yılları arasında PwC firmasının ortağı olarak görev aldı.

1998-2005 yılları arasında PwC Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin ve 2005-2008 yılları arasında da PwC Eurofirm şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Symes, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezundur. Evli ve bir çocuk annesidir.