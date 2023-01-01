ATTİLA KÖKSAL TSPAKB Başkanı
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Attila Köksal’ı yeniden başkanlığa seçti. TSPAKB’nin yeni yönetim kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:
Attila Köksal, CFA (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Ünlü Menkul Değerler), Alp Tekince (Genel Müdür, Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.), Mustafa Tayfun Oral (Genel Müdür Yardımcısı, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.), Bora Böcügöz (Genel Müdür Yardımcısı, Denizbank A.Ş.), Adnan Bahar (Yönetim Kurulu Başkanı, Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.), Tanju Günel (Yönetim Kurulu Üyesi, Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.), Dr. Serdar Şatoğlu (Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.)