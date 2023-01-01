BARIŞ AÇARI Callpex Operasyon Direktörü

İstanbul, Yozgat ve Bingöl olmak üzere üç farklı lokasyonda, 20’nin üzerinde kurumsal müşterisine, 1.400 çalışanı ile özelleştirilebilen dış kaynak hizmetleri sunan çağrı merkezi Callpex, kadrosunu Barış Açarı’yla güçlendirdi.





Açarı Marmara Üniversitesi Satış Yönetimi ve İktisat Bölümü mezunu. Kariyerinde Demirbank Elektronik İş Geliştirme Yönetimi, HSBC Bank Müşteri Hizmetleri Müdür Yardımcılığı, TTNET Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi Müdürlüğü gibi basamaklar bulunuyor.