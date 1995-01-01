Borsa İstanbul (BIST) Yönetim Kurulu Üyesi; MURAT TACİR

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB)’nin, Borsa İstanbul (BIST) Yönetim Kurulu Üyeliği görevi için gerçekleştirdiği ön seçimi Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Tacir kazandı.

Murat Tacir, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde lisans eğitimi aldıktan sonra UC Berkeley’de pazarlama ve finans üzerine sertifika programını bitirdi. 1995 yılında Tacirler Yatırım bünyesine katılan ve çeşitli kademelerde görev yapan Tacir, 2004 yılından beri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürüyor.