CAN EMCİ; Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü

1999'da The Coca-Cola Company’ye transfer olan ve 12 yılı aşkın süreyle pazarlama bölümünde farklı markalarda yönetici olarak hizmet verdikten sonra aynı firmada 90 ülkeden sorumlu İş Geliştirme Yöneticisi olarak görev yapan Can Emci Samsung’daki yeni görevinde şirketin Türkiye’de yürüttüğü ve ilgili hedef gruplara yönelik her türlü pazarlama faaliyetleri ve iletişim çalışmalarına bütünsel yaklaşım getirecek.





Emci bu yeni pozisyonunda marka stratejilerinin oluşturulması ve pazarlama planlarının hazırlanmasına ek olarak başlıca halkla ilişkiler, perakende pazarlama, dijital pazarlama ile ürün gruplarının pazarlama ve iletişim çalışmalarından sorumlu olacak.