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CANAN TAŞAR: HTC Türkiye Ülke Müdürü

HTC’ye 2011 yılında Türkiye Pazarlama Direktörü olarak katılan Canan Taşar, sonrasında Güneydoğu Avrupa Pazarlama Direktörlüğü’ne getirilmişti.

1 Şubat 2014’te HTC’nin Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine getirilen ve 14 yıllık telekomünikasyon tecrübesiyle HTC ailesine katıldığı günden bugüne iş geliştirme ve marka yönetimi konusunda başarılı çalışmalara imza atan Taşar, Türkiye’deki tüm operasyonlarının yürütülmesine liderlik edecek. Canan Taşar Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

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