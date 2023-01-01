CEM KARAKAŞ; Gözde Yönetim Kurulu Murahhas Azası oldu

Yıldız Holding’in, gıda dışında kalan işlerinin toplandığı Gözde Girişim'in Murahhas Azalığına Dr. Cem Karakaş getirildi.





Aynı zamanda Yıldız Holding Mali İşler Başkanlığı’nı (CFO) da yürüten Karakaş, Gözde’nin de yönetimini üstlenecek. Karakaş, grubun yapacağı gıda dışı yatırımları da tespit ve yönlendirmekle sorumlu olacak. Murahhas Aza olarak Gözde’nin yatırımlarına yön verecek olan Dr. Cem Karakaş Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans, Massachussetts Institute of Technology’den yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi’nden doktora dereceleri aldı. Dalış, kayak ve tenise ilgi duyan Dr. Cem Karakaş, İngilizce biliyor.