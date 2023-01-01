CEMAL CEM IŞIK; Teknosa Pazarlama Direktörü

2009 yılından bu yana Teknosa bünyesinde farklı görevlerde yer alan Cemal Cem Işık, Pazarlama Direktörü olarak atandı. Işık, bu görevinin yanı sıra Teknosa İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak.





Cemal Cem Işık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Profesyonel iş yaşamına ABD’de Circuit City’de başladı. Daha sonra Lowe's Home Improvement’da Operasyon Müdürü ve Mağaza Müdürü olarak görev yapan Cem Işık, 2009 yılında Teknosa’da Büyük Mağazalar Müdürü olarak göreve başlamış ve ardından Karadeniz ve Doğu Marmara Bölge Müdürü olarak çalışmıştı.