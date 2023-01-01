CEVA Türkiye Satınalma ve Yatırımlar Direktörü; İBRAHİM ATA

Dünyanın en büyük tedarik zincir yönetimi şirketlerinden CEVA’nın Türkiye Satınalma ve Yatırımlar Direktörlüğü’ne İbrahim Ata getirildi.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisansını Berlin Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Ata, sırasıyla Castrol Madeni Yağlar’da Operasyon Planlama Departman Müdürlüğü, BP/Transcon’da Tedarik Zinciri Projeler ve Strateji Grup Müdürlüğü, Küresel BIGS Türkiye Proje Müdürlüğü, BP Türkiye Satınalma Müdürlüğü ve son olarak da OMV Petrol Ofisi A.Ş.’de Satınalma Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ata, iyi derecede İngilizce, Almanca ve Macarca biliyor.