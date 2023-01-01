CEYHAN HANCIOĞLU HDI Sigorta Genel Müdürü

HDI Sigorta açıkladı...





HDI Sigorta, genel müdür yardımcısı Ceyhan Hancıoğlu’nun T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın onayı ile Genel Müdür olarak atanacağını duyurdu. Hancıoğlu, 1984 yılında Saint Michel Fransız Lisesi’nden, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Sırasıyla AGF Garanti Sigorta, Commercial Union Sigorta, Emek Sigorta, Kapital Sigorta, Axa Oyak Sigorta, Şeker Sigorta ve Güven Sigorta, Finans Sigorta, Ergo İsviçre Sigorta’da yöneticilik kariyerini ilerletti. Hancıoğlu, Fransızca ve İngilizce biliyor.