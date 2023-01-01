ÇİĞDEM ERTEM; Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı

10 yıldır Intel Türkiye’de ve gelişmekte olan ülkelerde başarılı projelere imza atan Çiğdem Ertem, Intel Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanlığı’na atandı.

Ertem, geniş bilgi birikimi ve deneyimi ile Intel’in 67 ülkeyi kapsayan Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin büyümesinin devamlılığından sorumlu olacak. 2004 yılında Intel ailesine katılan Çiğdem Ertem, Türkiye ve bölgede devlet, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştirdiği projelerle, yönettiği ülkelerin gelişimine önemli katkılarda bulundu. Ertem Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olup Bilkent Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı.