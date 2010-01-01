Çimsa Finans Direktörü; BARAN ÇELİK

Çimento ve yapı malzemeleri sektörünün önde gelen şirketlerinden ÇİMSA’da Finans Direktörlüğü görevine Baran Çelik getirildi.

Baran Çelik, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun olduktan sonra, çalışma hayatına Ernst&Young’da başladı. Çelik sırasıyla, Ernst&Young’da Denetim Müdürü, 2010-2011 yılları arasında Pepsico Türkiye İçecek’te Denetim Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Bütçe ve Finansman Müdürü olarak Çimsa bünyesine katılan Çelik, görevine yeni dönemde Çimsa Finans Direktörü sıfatıyla devam edecek.