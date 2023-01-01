DenizBank Kurumsal ve Ticari Krediler Genel Müdür Yardımcısı

DenizBank Kurumsal ve Ticari Krediler Genel Müdür Yardımcısı görevine atandılar.





DenizBank’ta iki yeni atama gerçekleşti. DenizBank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hayri Cansever atanırken; Kurumsal ve Ticari Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Selim Efe Teoman getirildi. Hayri Cansever İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunu. Mesleki kariyeri DenizBank’ta gelişti. Selim Efe Teoman ise Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu; İş Bankasında müfettiş yardımcısı olarak başladığı kariyerini İnterbank ve Ziraat Bankası’nda sürdürmüş 2003 yılında DenizBank ailesine katılmıştı.