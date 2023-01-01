Dünyagöz İcra Kurulu Başkanı; KORAY ÖZBAY

Türkiye’nin önde gelen sağlık gruplarından Dünyagöz Hastaneler Grubu, bünyesine üst düzey isimleri katmaya devam ediyor.

Lazer tedavilerinde en yaygın yöntem olan lasik tedavisini geliştiren ve dünyada lazerin babası olarak tanınan Prof.Dr. loannis Pallikaris’i Dünyagöz Medikal Direktörü olarak transfer eden, sektörün önemli isimlerinden Oğuzhan Süral’ı bünyesine İş Geliştirme ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atayan Dünyagöz, son olarak Koray Özbay’ı Dünyagöz Hastaneler Grubu İcra Kurulu Başkanlığına getirdi. San Diego Üniversitesi Bilgisayar Bilişim Sistemleri İşletme Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu Özbay, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor, evli ve 2 çocuk babası.