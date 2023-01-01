ECTA Yönetim Kurulu Üyesi; MELTEM ANAYAROĞLU

TurkNet Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (TurkNet CLO’su) Meltem Anayaroğlu, İngiltere’de kurulu ve ağırlıkla Brüksel’de faaliyet gösteren Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Derneği (The European Competitive Telecommunications Association-ECTA) Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

Yönetim kurulu üyelerinin art arda en fazla 3 kere seçilebildiği ECTA Yönetim Kurulu’na daha önce TurkNet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebiler 3. defa seçilmiş olduğundan hizmet süresini doldurmuştu. Derneğin yönetim kuruluna yeniden Türkiye’den ve TurkNet’ten bir ismin seçilmesi Türkiye adına gurur verici olarak nitelendirildi.