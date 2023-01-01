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FİLİZ AKDEDE

HP Türkiye Kişisel Sistemler ve Baskı Grubu Ülke Müdürü



Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Filiz Akdede kariyerine Karma (CHS) Bilgisayar’da başladı. Karma’da başarıyla sergilediği Ürün Müdürlüğü görevinin ardından 1997 yılında HP Türkiye bünyesine katılan Akdede sırasıyla Kategori Müdürü, Tüketici Ürünleri Satış Müdürü, Tüketici Ürünleri Satış ve Pazarlama Bölüm Müdürü, Ticari Ürünler Satış ve Pazarlama Bölüm Müdürü, Görüntüleme ve Baskı Grubu Ülke Müdürü ve son olarak da MEMA Bölgesi Perakende Satış Direktörü görevlerini yürüttü. Filiz Akdede bundan böyle kariyerini HP Türkiye Kişisel Sistemler ve Baskı Grubu Ülke Müdürü olarak sürdürecek.

 

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