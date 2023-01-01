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GÜNEY TOSUN Millenicom Pazarlama Birimi Müdürü

Millenicom Türkiye’de Ürün Yöneticisi olarak görev yapan Güney Tosun, Bireysel Satış ve Pazarlama Direktörlüğünde, Pazarlama Birimi Müdürlüğü’ne getirildi.



Güney Tosun, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak iş hayatına başladı. Daha sonra Rynart Transport B.V.’de  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürü,  Proline Bilişim’de Proje Yöneticisi ve  Gelişmiş Arama Teknolojileri Birim Müdürü  ve  PhonoClick’de Ürün Yöneticisi pozisyonlarında görev yaptı.

 

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