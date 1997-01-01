HALİL KARAGÜLLE Baytur’a Genel Müdür oldu

Halil Karagülle iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.





Bayraktar Grubu’na bağlı Subaru ve Yokohama markalarının Türkiye distribütörü olarak faaliyet gösteren Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Halil Karagülle getirildi. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karagülle aynı üniversitede MBA eğitimini tamamladı. 1991 - 1997 yılları arasında Koç Holding’e bağlı Otosan A.Ş.’de Bayii Geliştirme Müdürü olan Karagülle, daha sonra sırasıyla RJ Reynolds Ticari Pazarlama Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü, Cet Otomotiv Genel Müdürlüğü, Beldeyama A.Ş. Pazarlama ve Satış Müdürlüğü görevini üstlendi. 2006 yılından bu yana Miele Elektrikli ev Aletleri Türkiye Pazarlama ve Satış Müdürlüğü görevini yürüten Karagülle, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.