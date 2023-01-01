Hilti Türkiye Pazarlama Direktörü; BANU ÇETİNKOL

İnşaat endüstrisinin global jenerik markası Hilti Türkiye’nin Pazarlama Direktörlüğü görevine Banu Çetinkol atandı.

2001’den bu yana Hilti Türkiye’nin çeşitli birimlerinde görev alan Çetinkol, yeni görevi kapsamında markanın Türkiye ve Orta Asya ürün pazarlama, stratejik pazarlama, mühendislik ve teknik servis departmanlarından sorumlu olacak. Beytem İnşaat Şirketi’nde Kontrol Mühendisi, Koç Yapı’da Satınalma Mühendisliği yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Çetinkol, yüksek lisansını Doğuş Üniversitesi’nde pazarlama alanında yaptı, iyi derecede İngilizce biliyor.