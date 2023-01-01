HSBC Türkiye Küresel Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı; HULUSİ HOROZOĞLU

HSBC Türkiye’de Borç ve Global Sermaye Finansmanı Başkanı olarak görev yapan Hulusi Horozoğlu, banka bünyesinde Küresel Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Eylül 2012’de HSBC Türkiye’ye katılmadan evvel Citigroup’ta Dubai merkezli olarak Suudi Arabistan ve Umman Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Başkanı olarak görev yapan Horozoğlu daha öncesinde de yine Citigroup Dubai’de Borç ve Sermaye Piyasaları, Sendikasyonlar, Yapılandırılmış Finansman ve İslami Finans Direktörü olarak çalışmıştı. Bankacılık alanında 15 yıllık tecrübesi bulunan Horozoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu.