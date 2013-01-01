İnsan Kaynakları

Terfiler, Atamalar, Görev değişikliği





MURAT DEMİR

Bank Asya Ticari-KOBİ Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı



HAKAN FATİH BÜYÜKADALI

İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı



MAHMUT YALÇIN

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı



Bank Asya, kurum içerisindeki 3 birim müdürünü genel müdür yardımcılığı görevine getirdi. KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüten Murat Demir, Ticari-KOBİ Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı; Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Hakan Fatih Büyükadalı, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İç Kontrol Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Yalçın ise Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak terfi etti.



TARIK TÜZÜNSU

Arena Bilgisayar Genel Müdürü



Arena Bilgisayar Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İzi Kohen, genel müdürlük görevini Tarık Tüzünsü ’ye devretti. Görev değişikliği, Arena Bilgisayar Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde onaylandı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi mezunu, işletme yüksek lisans eğitimi alan ve Harvard Üniversitesi’nde üst düzey yönetici programlarına katılan Tüzünsu uzun yıllardır Arena’nın farklı kademelerinde görev yapıyordu.



İSABEL GOMEZ CAGİGAS

IBM Türk Genel Müdürü



IBM Türk'ün yeni Genel Müdürü Isabel Gomez Cagigas oldu. 2003 yılından bu yana IBm bünyesinde görev yapan Isabel Gomez Cagigas, başta telekom, kamu, sağlık olmak üzere çeşitli sektörlerde geniş satış tecrübesine sahip.



GÜLER DURSUN

Destek Patent İK Müdürü

Türkiye’nin önde gelen patent ve marka tescili vekil kuruluşlarından olan Destek Patent’in yeni İnsan Kaynakları Müdürü Güler Dursun oldu. İnsan kaynakları alanında 20 yıllık iş deneyimi olan Güler Dursun, Türk Dış Ticaret Bankası ve Tuncalılar Tekstil’de ve son olarak R Group bünyesindeki Realteks ve Realkom Tekstil şirketlerinde insan kaynakları müdürlüğü yapmıştı.