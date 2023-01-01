İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü oldu.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’ne Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aral atandı. Erdal Aral, 1989 yılında müfettiş yardımcısı olarak girdiği İş Bankası bünyesinde çeşitli kademelerde hizmet verdi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun Aral, Loughborough University of Technology’de Uluslararası Bankacılık konusunda yüksek lisans programını tamamladı.