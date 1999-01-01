KEİ KUBOTA

Nissan Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü





Kei Kubota Nissan Otomotiv A.Ş.’nin yeni Genel Müdürü oldu. Kariyerine 1999 yılında Ticaret ve Dağıtım kanallarından sorumlu Afrika Bölge Direktörü olarak başladığı Sumitomo Corporation’da 2004 yılında Hyundai ve Mitsubishi’nin İsveç distribütörlüklerinde ve Sumitomo Corporation’ın İsveç’teki Otomotiv finans firmasında Başkan Yardımcılığı ve Direktörlük görevlerini yürüttü. 2009 yılında Sumitomo Corporation’ın Avrupa Pazarı Otomotiv Bölümü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.