Kliksa Pazarlama Direktörlüğü; ÖZBERK ÖLÇER

Sabancı Topluluğu’nun online alışveriş platformu Kliksa’nın Pazarlama Direktörlüğü görevine Özberk Ölçer getirildi.

Performans pazarlaması, web analitiği, dönüşüm optimizasyonu, arama motoru optimizasyonu (SEO) ve arama motoru pazarlamacılığı (SEM) alanlarında uzmanlığı bulunan Ölçer, Kliksa’nın dijital ve offline pazarlama, CRM ve iş zekası departmanlarının yönetiminden sorumlu olacak. Ölçer, Galatasaray Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Google Akademi’de “Analytics ve Dijital Pazarlama” eğitimleri veriyor.