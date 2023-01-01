MARKUS RECKLİNG DHL Express'in Türkiye Başkan Yardımcısı oldu.

Londra The Chartered Institute of Marketing’den pazarlama diploması...





DHL Express Türkiye kurumsal gelişmeden sorumlu başkan yardımcılığı görevine Markus Reckling getirildi. Profesyonel çalışma hayatına, Otto Versand Grup ve Tengelmann Grup gibi Almanya’nın önde gelen perakende grubu firmalarında başlayan Markus Reckling, 2000 yılında katıldığı Deutsche Post DHL’de, üst düzey yönetim seviyelerinde pek çok farklı sorumluluk aldı. Reckling Londra Middlesex ve Almanya Reutlingen Üniversiteleri’nde İşletme bölümünü tamamladı, Londra The Chartered Institute of Marketing’den pazarlama diploması aldı.