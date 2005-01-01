MARTIN THOMSEN; BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü

2014 yılı Ocak ayı başından itibaren BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü görevini üstlenecek olan Martin Thomsen, BP bünyesine 2005 yılında katıldı.





Son görevinde İberya Bölgesi’nde bulunan 700’den fazla istasyonun yer aldığı akaryakıt operasyonu ve bayi ağının üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteriyordu. BP’de daha önce çeşitli yönetim görevlerinde bulunan Martin, İberya Bölgesi’nde Strateji, Planlama ve Portföy Yönetimi, ve Ticari Optimizasyon birimlerinde, ve Avrupa Bölgesi’nde İş Geliştirme Müdürlüğü’nde çalıştı. Evli ve 3 çocuk babası olan Thomsen, BP’ye katılmadan önce İspanyol petrol şirketi Repsol’de ve Booz & Co. danışmanlık şirketlerinde çalıştı.