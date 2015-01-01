Messe Frankfurt İstanbul Yöneticileri; IŞIN SAĞLAM ve TAYFUN YARDIM

Alman Fuarcılık Şirketi Messe Frankfurt, bir ilke imza atarak, Türkiye yönetimini iki Türk yöneticiye emanet etti. Şirket, başarılarıyla dikkat çeken Işın Sağlam ve Tayfun Yardım’ı Messe Frankfurt İstanbul’un yeni yöneticileri olarak atadı.

Messe Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Detlef Braun, “1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Ltd.Şti.’nin kontrolü yeni yönetim ekibine geçecektir. Işın Sağlam ve Tayfun Yardım, müşterek olarak Messe Frankfurt İstanbul’un Türkiye’deki faaliyetlerinin büyümesinden ve geliştirilmesinden sorumlu olacaktır” dedi. Işın Sağlam, Finans ve İdareden Sorumlu Genel Müdür sıfatıyla esas olarak şirketin finans, idare ve insan kaynakları alanlarında görev yapacak. Tayfun Yardım ise şirketin Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü olarak, Türkiye’de proje geliştirme yönetimine, Frankfurt’ta ve şirketin dünya genelindeki diğer lokasyonlarında gerçekleştirilen fuarlarına katılan Türk müşterilerle ilişkilerin yönetimine odaklanacak.