METİN TARAKÇI Callpex Genel Müdürü oldu

Çağrı Merkezleri Derneği’nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Metin Tarakçı..





Çağrımerkezi sektörünün dinamik şirketi Callpex Genel Müdürlüğü görevine Metin Tarakçı getirildi. İş hayatına 1996 yılında Koçbank bünyesindeki çağrı merkezinde başlayan Tarakçı, Egebank, Demirbank (HSBC) ve Koçbank'ta farklı kademelerde yöneticilik yaptı. 2005’te Genel Müdür Yardımcısı olarak CMC ekibine katılan Tarakçı, 2010’dan bu yana ıse CMC'de Genel Müdür olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda Çağrı Merkezleri Derneği’nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Metin Tarakçı İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun.