Metro Kurumsal İletişim Müdürü; BİLGE CEYLAN

Metro Group bünyesinde Kurumsal İletişim alanında 2006’dan bu yana görev yapan Bilge Ceylan, Metro Toptancı Market Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü olarak atandı.

2008’den bu yana Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı olan Ceylan, şirketin tüm iletişim çalışmalarını yönetecek,marka değerinin güçlendirilmesinden ve medya iletişim stratejilerinin planlanmasından da sorumlu olacak. Elif Bilge Ceylan, Boğaziçi Üniversitesi mezunu, Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.