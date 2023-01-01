Microsoft Türkiye KOBİ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı; TARIK TÜZÜNSÜ

Microsoft Türkiye Tüketici Kanalları’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsü, Microsoft Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Tüzünsü, Microsoft’tan önce 17 yıl boyunca Arena Bilgisayar’da ürün yöneticiliğinden CEO’luğa bir çok pozisyonda görev aldı. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi mezunu Tüzünsü, aynı üniversitede MBA derecesine sahip. Harvard Business School’da PLD (Program Leadership Development) programını da bitiren Tüzünsü evli ve bir kız çocuğu babası.