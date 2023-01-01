OĞUL SİPAHİOĞLU

HP MEMA Bölgesi Kurumsal Müşteriler Satış Direktörü





Son bir yıldır HP Türkiye Kişisel Sistemler ve Baskı Grubu Ülke Müdürü görevini yürüten Ertuğ Ayık, HP MEMA (Ortadoğu, Akdeniz & Afrika) Bölgesi Kişisel Sistemler ve Baskı Grubu Kurumsal Müşteriler Satış Direktörü olarak atandı. Ayık 1996 yılından beri HP Türkiye bünyesinde farklı görevler üstlenmişti. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ertuğ Ayık, sektörün tüm stratejik alanlarından süzdüğü ciddi birikime sahip.