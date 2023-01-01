OĞUZ BÜKTEL Burgan Portföy Genel Müdürü oldu

Büktel Dünya ve Vatan Gazeteleri’nde köşe yazarlığı...





Burgan Bank’ın iştiraklerinden Burgan Portföy Yönetimi’nin Genel Müdürlük görevini Oğuz Büktel Üstlendi. Oğuz Büktel, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’nde Para ve Bankacılık Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 1989-2004 yılları arasında bankaların çeşitli bölümlerinde yöneticilik yapan Büktel Dünya ve Vatan Gazeteleri’nde köşe yazarlığı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde okutmanlık, Cnbc-e TV’de araştırma bölüm yöneticiliği ve sunuculuk, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.