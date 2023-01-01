ÖMER KASAP ve ERHAN OKTAY; GlassHouse Türkiye

Tekilleştirme ve yedekleme alanının pazar lideri GlassHouse Türkiye; giderek artan müşteri sayısı ve genişleyen hizmet alanına paralel olarak stratejik insan kaynağını güçlendirmeye devam ediyor.





GlassHouse Türkiye teknik ekibine sektörün uzman isimlerinden Ömer Kasap ve Erkan Oktay katıldı. GlassHouse Türkiye Genel Müdürü Emre Pekar, ekiplerine katılan deneyimli profesyonellerle birlikte alanlarındaki liderliği pekiştirerek sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.