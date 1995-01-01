ÖZGE YILMAZ

ING Finansal Kiralama ve Faktoring





ING Finansal Kiralama A.Ş. ve ING Faktoring A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’ne Özge Yılmaz getirildi. Kariyer yolculuğuna 1995 yılında Deloitte’ta başlayan ve Finansbank, Akbank gibi kurumlarda uzun yıllar Kurumsal Bankacılık alanında yöneticilik üstlenen Özge Yılmaz, 2004 yılından bu yana FIBA Faktoring’de Yerel ve Uluslararası Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi mezunu olan Özge Yılmaz faktoring ve ticari bankacılık alanında deneyimli.