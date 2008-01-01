PINAR GÖKNAR; HP Türkiye Finans Direktörü

Türkiye’nin lider teknoloji firmalarından HP’nin Ülke Finans Direktörü görevini Pınar Göknar devraldı. 1993’te Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan Göknar, 2008’de İsveç IHM Business School’da Proje Yönetimi üzerine MBA yaptı.





İş hayatına Arthur Andersen Audit Bölümü’nde başlayan Göknar, uzun yıllar finansal kiralama sektöründe çalıştı. Ulusal ve uluslararası şirketlerde üst düzey denetmenlikten muhasebe ve finans müdürlüğüne kadar pek çok görevi başarıyla sürdüren Göknar, Volvo ve Toyota ALJ Finans’ta CFO olarak görev aldı. Son olarak 2012 yılından beri çalıştığı Turkcell Superonline Finansal Kontrol Bölüm Başkanı’ydı. Pınar Göknar, İngilizce ve Almanca biliyor.