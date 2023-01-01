﻿ Praktiker Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü; ZOZAN AV
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Praktiker Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü; ZOZAN AV

Zozan Avcı, Praktiker Türkiye’nin Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine getirildi.

Avcı, Türkiye’de yeniden yapılanan Praktiker Türkiye’nin kurumsal iletişim, reklam ve medya satın alma çalışmalarını yönetecek. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Avcı, Akşam ve Dünya gazetelerinde muhabir olarak görev yaptı. Kariyerine halkla ilişkiler sektöründe devam eden ve Zarakol İletişim, Effect Halkla İlişkiler, Ogilvy PR’da çalışan Avcı, son olarak Amazon İletişim’de direktör olarak görev yapıyordu.

 

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