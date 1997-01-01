Prysmian Group Türkiye CEO’su; ERKAN AYDOĞDU

Dünyanın lider kablo üreticilerinden Prysmian Group’un Türkiye operasyonu olan Prysmian Group Türkiye’nin CEO’luğuna atanan Erkan Aydoğdu, 1997’de Üretim Planlama departmanında Prysmian ailesine katıldı.

2000’de İtalya’da Proses Kaizen Mühendisi, 2001-2002’de şirketin Avrupa’daki değişik fabrikalarında sürekli iyileştirme ekiplerine liderlik yaptı. 2003’te Türkiye’ye döndü, sırasıyla Lojistik Şefi ve Lojistik Müdürü, 2010’da, Ar-Ge ve lojistik departmanları direktörü oldu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu Aydoğdu, evli,2 çocuk babası, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.