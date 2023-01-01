ŞENGÜL BALCI METE; Destek Patent Satış Direktörü
Türkiye’nin önde gelen patent ve marka tescili vekil kuruluşlarından olan Destek Patent’in yeni Satış Direktörü firmada 10 yıldır görev yapan Şengül Balcı Mete oldu.
Destek Patent’teki kariyerine 2003 yılında İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlayan Şengül Balcı Mete, Anadolu Üniversitesi, Eğitim İletişimi ve Planlaması bölümünden mezun. Kariyerini insan kaynakları ile yöneticilik konularında aldığı eğitimlerle destekledi. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü’nün marka ve patent vekilliği sınavlarında başarı göstererek Marka ve Patent Vekili olmaya hak kazandı. İyi derecede İngilizce bilen Şengül Balcı Mete, evli ve bir erkek çocuk sahibidir.