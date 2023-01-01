SERDAR SARICA Kent Factoring Genel Müdürü

Süzer Grubu bünyesinde sürdüren Kent Factoring’in yeni Genel Müdürü Serdar Sarıca oldu.





Sarıca, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun. Bilgi Üniversitesi’nde “Sivil Toplum Kuruluşları ve Avrupa Birliği” üzerine lisans programını bitirdi. Osmanlı Bankası A.Ş.’de başladığı kariyer yolculuğunu Alternatif Bank A.Ş., MNG Faktoring A.Ş.’de üst düzey yöneticiliklerle sürdürdü. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesi olan SPK Temel Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme yetki belgesine sahip olan Sarıca, Ekim 2012 itibarıyla katıldığı Süzer Grubu bünyesinde, Kent Faktoring A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.