SERPİL TİMURAY; Vodafone Grubu Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik (AMAP) Bölge Direktörü

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı görevini sürdüren Serpil Timuray, mevcut sorumluluğuna ek olarak, 1 Ekim 2013 itibarıyla Vodafone Grubu Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik (AMAP) Bölge Direktörü olarak atandı.





Timuray, yeni görevinde, Vodafone Grubu’nun 409 milyon abonesinin yüzde 65’inin bulunduğu, servis gelirlerinin yüzde 30’unu oluşturan ve dünya genelindeki iki yönetim bölgesinden biri olarak konumlanan AMAP Bölgesi’nin yönetiminde Bölge Başkanı Nick Read’e destek olacak. Vodacom Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevine ilaveten, AMAP Bölgesi’nde ileride belirlenecek diğer Yönetim Kurulları’nda da yer alacak.