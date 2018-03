Siemens Sağlık Sektörü Ülke Liderliğine

Siemens Türkiye Sağlık Sektörü’nde 16 yıldır çeşitli görevler üstlenen Şevket On, Sağlık Sektörü Ülke Liderliğine atandı. On, dünyadaki en büyük sağlık sektörü tedarikçilerinden biri olan Siemens’teki yeni görevinde, Türk sağlık sektörünün her alanına hizmet verecek. 16 yıldır Siemens’in çeşitli birimlerinde çalışan On, yürütmekte olduğu Görüntüleme ve Tedavi Sistemleri Birimi Ülke Liderliği görevine ise devam edecek. Çok iyi derecede İngilizce bilen On, evli ve 2 çocuk babası.