Şişecam Topluluğu Mali İşler Başkanı; GÖRKEM ELVERİCİ

Şişecam Topluluğu Mali İşler Başkanlığı görevine Görkem Elverici atandı.

1976, Ankara doğumlu Elverici, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Bilkent Üniversitesi MBA programında yüksek lisans eğitimi alan Elverici, Kadir Has Üniversitesi’nde Bankacılık-Finans doktora tezi çalışmalarına devam ediyor. 1998’de Türkiye İş Bankası’nda kariyerine başlayan Elverici, HSBC Türkiye, Deloitte Danışmanlık ve Accenture Danışmanlık şirketlerinde orta ve üst kademe yönetici oldu. Elverici, Şişecam Topluluğu’na 2013’te Düzcam Grubu Mali İşler Direktörü olarak katıldı.