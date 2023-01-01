SUJOY GHOSH; ING Emeklilik Bankasürans Genel Müdür Yardımcısı

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden ING Emeklilik’te, Bankasürans Genel Müdür Yardımcısı olarak Sujoy Ghosh göreve başladı.

Sujoy Ghosh, 2007 yılından itibaren ING Grubu’nda Asya-Pasifik bünyesindeki Tayland, Kore ve Hindistan’da Stratejik Planlama-İş Geliştirme ve Sigorta Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu. Hindistan Mumbai’de TATA Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan Sujoy Ghosh, İngiliz Sigorta Enstitüsü tarafından ‘en iyi bankasürans uzmanı’ ve bu enstitünün bankasürans ile ilgili yayınlarında da ‘sektör danışmanı’ olarak seçilmişti.