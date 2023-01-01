TANSU YEĞEN; Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü

Samsung'un Kurumsal ve KOBİ pazarına yönelik çalışmalarını yönetmek üzere Tansu Yeğen Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü olarak görevine başladı.

Tansu Yeğen, Samsung Electronics Türkiye'ye katılmadan önce; Turkcell Ukrayna ve Almanya CEO'su, Turkcell Belarus Yönetim Kurulu Üyeliği ve son olarak da IBM Türkiye Stratejilerden Sorumlu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Tansu Yeğen Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olup Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.