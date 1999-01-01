TelecityGroup Türkiye Genel Müdürü; MEHMETHAN ŞİŞİK

TelecityGroup Türkiye’nin yeni genel müdürü Mehmethan Şişik oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu, İstanbul Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yapan Şişik, Siemens’te Ar-Ge Mühendisi, sonrasında Turkcell ve Ericsson’da teknik müdür, 1999’da HP’de baş danışman oldu ve Telekom Danışmanlık ekibini kurdu. 2003’te yazılım şirketi Novell’in Türkiye ofisini hayata geçirdi, HP’nin bölgedeki en üst düzey iş ortaklığına getirdiği firması SPD’yi, Türk Telekom iştiraki Innova’ya sattı, 2009-2013’te Teknoloji Çözümleri Direktörü oldu.